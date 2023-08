Hawaii maastikupõlengute ametlik ohvrite arv ületas saja piiri

«101 inimelu on nüüdseks kaotatud,» ütles Josh Green, suurendades kahe võrra viimastel päevadel aeglaselt tõusnud ohvrite arvu.

Greeni sõnul on üle veerandi katastroofipiirkonnast läbi otsitud, kusjuures surnukehi otsima treenitud koerad kammivad läbi tuhka kunagises Maui saare maalilises turismilinnas Lahainas.

Green on korduvalt hoiatanud, et tragöödia lõplik arv on oluliselt suurem, kutsudes havailasi üles valmistuma arvuks, mis võib praegust taset kaks või kolm korda ületada.