Briti-Ukraina Kaubanduskoja kaasesimees Bate Toms ütles Ühendkuningriigi rahandusministrile Andrew Griffithile saadetud kirjas, mida Politico nägi et Briti ettevõtted kardavad üha enam Ukrainaga kauplemist, kuna on oht, et nende pangakontod võidakse sulgeda.

26. juulil saadetud kirjas, mille koopia on saadetud ka Ühendkuningriigi äri- ja kaubandusministrile Nusrat Ghanile, tuuakse välja, et Briti-Ukraina Kaubanduskoda on saanud mitmeid kaebusi ettevõtetelt, kelle pangakontod on suletud või kelle pangakontode loomise katsed on tagasi lükatud Ukrainas tehtud tehingute tõttu.