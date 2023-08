Gruusias Bathumis eile õhtul toimunud kontserdi lõpu poole kutsus bänd, nagu nende kontsertidel tavaks on, ühe fänni loo «For Reasons Unknown» ajal endaga koos trumme mängima.

«Me ei tea selle maa etiketti, aga ta on venelane. Kas on OK, kui venelane tuleb lavale?» küsis Flowers publikult.