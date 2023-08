Newsweek: USA ei anna Ukrainale HIMARS-ite kobarmoona

«Kui saate 2000 kobarrakettlahingumoona, siis ma arvan, et sõda saab läbi. Nii lihtne see ongi,» ütles Rice, kes Newsweeki andmetel aitas kaasa varasemale otsusele anda Ukrainale 155-millimeetrist suurtüki kobarmoona.

»Kongress räägib kõva häälega: oleme heaks kiitnud suurtükikobarmoona; rakettidel on täpselt sama tabamiskaugus, kuid me ei kavatse rakette heaks kiita. See on lihtsalt silmakirjalikkus,» ütles Rice.