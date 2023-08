ESTCOY-18 JUURES IRAAGIS ⟩ Hea meditsiin halvas kohas: kõrbesaapais tohtrid annavad patsientidele osariikide nimed

See on üks kõige tüüpilisemaid baasikaitseharjutusi kohas, mida on ka päriselt korduvalt rakettide ja droonidega rünnatud. Erinevalt tuletõrjeõppusest mõnes Tallinna kontoris ei jää aga keegi kalasilmselt edasi senisele kohale, vaid inimesed haaravad oma kiivrid, kuulivestid ja relvad ning jooksevad varjenditesse.