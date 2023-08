ÜRO juht nõudis taas sõjaväe ja politsei lähetamist Haitile

Haiti võimud tervitasid juulikuus Keenia pakkumist juhtida tuhandeliikmelist rahvusvahelist väge, et aidata taastada julgeolekut vägivallast räsitud riigis. Keenia teatas, et on valmis saatma 1000 korrakaitsetöötajat, et aidata koolitada ja toetada oma Haiti kolleege võitluses vägivaldsete jõukude vastu, kes on võtnud kontrolli alla suurema osa Haiti pealinnast Port-au-Prince'ist ja mitmed maapiirkonnad.