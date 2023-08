RAINER SAKS ⟩ Mobilisatsioonikõlblikke mehi ei ole enam okupeeritud Donbassi linnadesse jäänud

Leedu ametnikud teatasid eile, et sulgevad kaks piiripunkti Valgevenega. Lisaks arutavad Poola, Leedu ja Läti kui Valgevenega piirnevad Euroopa riigid ühiseid võimalikke piiripunktide sulgemise otsustusi edaspidi. Kuni kõigi piiripunktide täieliku sulgemiseni välja. Läti teatas ühtlasi, et peatab kõigi piirivalvurite puhkused, kuna vaja on rakendada karmimaid meetmeid piiri kaitsmisel. Kolm riiki näitavad, et nad ei kõhkle vastamast Valgevene korraldatud provokatsioonidele ja Valgevenel on raskem korraldada manipulatsioone hübriidoperatsioonidega ning hoida sündmuste eskalatsiooni kontrolli enda käes.