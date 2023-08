MIKS OMETI? ⟩ Jaapanlastele müüdi ilma igasuguse maitseta komme

Hõbedases pakendis komme sai osta vaid paari nädala jooksul kaubandusketi Lawson poodidest. Populaarsel ketil on Jaapanis ligi 14 600 kauplust.

Hõbedases valge linnu pildiga pakendis kommid maksid veidi üle ühe euro ja need valmistas üks Jaapani suurimaid kommivabrikuid Kanro, vahendas The New York Times.