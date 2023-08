See on metsik kirjeldus ukrainlaste tahtest vabastada oma maad isegi siis, kui selleks pole lääne armeede mõttes kõige elementaarsemat tehnikat. Minna igal juhul edasi, hoolimata kõigest. Iga lääne armee jääks tuimalt seisma, kui ta peaks rünnakule minema nii, nagu kirjeldab kohe 30-aastane Andrei.

Osal lõunarindel pealetungile minevatest Ukraina üksustest on miiniväljade puhastamiseks lääne päritolu tankid-miinitraalid. Need on spetsiaalselt pealetungiks välja õpetatud uutel brigaadidel, aga ka neil pole miinitraale jätkunud kõigile üksustele.