Meedia: Põhja-Korea valmistub mandritevahelise raketi katsetuseks

Ta märkis, et Põhja-Korea korraldab oodatavasti sõjaväeõppuse, mille käigus tulistab välja raketi, mille saab varustada taktikaliste tuumalõhkepeaga.

Parlamendisaadik lisas, et kui Pyongyangil õnnestub lahendada viimase stardi käigus tuvastatud mured, võib Põhja-Korea augusti lõpus-septembri alguses, riigi loomise 75. aastapäeva eel saata orbiidile sõjalise luuresatelliidi.

Lõuna-Korea, USA ja Jaapani liidrid on alates 1994. aastast pidanud 12 korda kolmepoolse kohtumise, kuid need on alati olnud rahvusvaheliste konverentside kõrvalt peetud läbirääkimised. Camp Davidi tippkohtumisel 18. augustil puudub pretsedent.