ÜLEVAADE ⟩ Soomes kasvab surve Ida-Saksamaa luurega seotud isikute avalikustamiseks

Viimase kolmekümne aasta jooksul on Soomes üha uuesti pinnale ujunud küsimus, miks kaitsepolitsei hoiab nii kiivalt saladusloori all nende soomlaste nimesid, kes töötasid omal ajal Ida-Saksamaa salapolitsei Stasi heaks, vahendas Briti päevaleht The Times.