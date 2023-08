Valgevene režiim tembeldas 19. sajandi poeemid äärmuslikeks

Alates võltsitud valimistest 2020. aastal, mis tõid endaga kaasa massimeeleavaldused, on endale järjekordse «tagasivalitud» ametiaja taganud Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenka hoogustanud repressioone kriitiliste häälte vastu.

«See, mis toimub, on üleminek diktatuurilt totalitaarrežiimile. Inimesi hirmutatakse, klassikat, mis kutsub rahvuslikule vastupanule, keelustatakse,» ütles kirjandusala asjatundja Aless Paškevitš AFP-le.

Revolutsionääri järgi on nimetatud isegi üks tuntud Valgevene vabatahtlike võitlussalk, mis sõdib Ukrainas praegu Vene okupatsiooniväe vastu, Kastuś Kalinoŭski Rügement.

Valgevene liidrile pakkus otsustavat tuge 2020. aasta meeleavaldustel just Venemaa autoritaarne riigipea Vladimir Putin. Sestsaadik on enamik valgevene opositsionääre riigist kas põgenenud või on pistetud trellide taha.