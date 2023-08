«Mis puudutab piiri sulgemist, siis kui kogu see lugu Wagneriga algas, tegime kohe otsused, valmistasime ette õigusaktid, et olukorra, ohutaseme muutumise korral, teatud juhtumite ja meie eriteenistuste teabe korral saaksime kõik oma piirid kohe sulgeda,» ütles minister eile Leedu ringhäälingule.

«Selle otsusega seoses pean märkima, et on väga oluline, et see ei oleks ainult ühe riigi otsus. Sest kui me jääme üksi või jätame mõne riigi üksi, ei ole sel mõju,» lisas Bilotaitė.