Ukrainlaste 3. brigaad tungib Donetski oblastis juba mitmendat kuud peale Bahmuti lõunatiivalt, üritades läbi lõigata Vene armee tähtsat varustusteed Horlivkast Bahmutisse. Nad edenevad meeter meetri haaval, sest nende vastu on Vene armee toonud Bahmuti kaitsele üksused, mis on Romanovi väitel väga võitlusvõimelised ja tugeva moraaliga: dessantüksused, uue üksuse Española ja tšetšeenide pataljoni Ahmat.

Bahmutist lõuna pool käib võitlus Klishiivka ja Andriivka külade pärast. Nende taga jookseb tähtis varustustee. «Meil pole muud varianti, kui see vabastada. Meil on vaja see tee kätte saada, siis on Bahmut poolenisti ümber piiratud,» rääkis Romanov Postimehele. 31-aastane Romanov, kutsungiga Romaha, juhib 3. brigaadi tankivastase võitluse pataljoni.