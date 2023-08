Terroriohu taseme tõstmine pani Rootsis levima hirmutavad libasõnumid

Rootsi kaitsepolitsei (Säpo) ja valitsus teatasid eile pealelõunal, et terrorirünnaku risk tõstetakse viieastmelisel skaalal neljandale tasemele ehk seniselt n-ö kõrgendatud tasemelt kõrgele. Kohe pärast seda hakkasid pealinne elanike seas ringlema sõnumid, mis soovitasid vältida suuri ostukeskusi Mall of Scandinavia ja Täby Galleria ning milles väideti, et vastav info pärineb häirekeskuselt SOS Alarm, mis siis et sõnumi saatjaks polnud riigiasutus ise.