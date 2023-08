UKRAINA PÄEVIK 19.08: Ukraina jõud jätkavad vastupealetungi lõunarindel ja kuigi tempo on aeglane, siis mõlemal olulisel suunal toimub järjepidev edenemine. Vene okupantide edasijõudmatus Luhanski operatiivsuunal on muutumas krooniliseks, kuigi nad jätkavad survet.

Tšernihivi draamateatri ründamine Iskander tüüpi raketiga näitab, et Venemaal on rahvusvahelisest humanitaarõigusest täiesti ükskõik. Arutelud drooninäituse toimumise üle pole relevantsed, kui tegu on tsiviilobjekti ründamisega, milles ja mille kõrval oli hulgaliselt rahumeelseid elanikke.