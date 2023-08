Zelenskõi: Hollandi F-16 otsus on ukrainlaste jaoks ajalooline ja inspireeriv

Agressorriigi Venemaa välisminister Sergei Lavrov hoiatas varem, et Moskva käsitleb F-16 saatmist Ukrainale kui "tuumaohtu", sest need sõjalennukid on võimelised kandma tuumalõhkepäid.

«Saabusime koos esileedi ja meeskonnaga Hollandisse. Nagu alati, on ees sisulised kõnelused peaminister Mark Ruttega,» kirjutas Zelenskõi Telegramis. «Peateema on F-16-d Ukrainale, et kaitsta meie rahvast Vene terrori eest. Me muutume tugevamaks.»