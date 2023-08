Zelenskõi: Hollandi ja Taani F-16 annetus on ukrainlaste jaoks ajalooline ja inspireeriv

"F-16-d ei aita koheselt nüüd sõjapingutusega. Tegu on niikuinii pikaajalise kohustusega Hollandilt," sõnas Rutte.

"Mitte järgmisel kuul, see on võimatu, kuid loodetavasti peatselt pärast seda," ütles ta.

Holland ei täpsustanud ametlikult, kui mitu lennukit on neil kavas Kiievile anda. Zelenskõi ütles oma Telegrami kanalis, et Ukraina saab 42 hävitajat.

Hollandlased ja taanlased veavad kava koolitada välja ukraina piloodid, kes suudaks lennata USA-s valmistatud hävitajatega. Programmiga on liitunud 11 riiki, koolitus peaks lõppema tõenäoliselt 2024. aasta alguse poole.

Taani teatas reedel, et koolitusprogramm algab sel kuul. Ametnikud on varem öelnud, et Ukraina piloodid vajavad väljaõppeks kuus kuni kaheksa nädalat.