«See on nagu arvutimängus. Iga järgmine tase on raskem,» rääkis Postimehele 128. brigaadi ühe pataljoni ülema asetäitja kapten Rinat (34). «Veel raskem, kõvasti raskem [on edasi tungida]. Nii kaua, kuni me murdsime läbi [esimesest liinist], said nood aru ja kaevusid veel kõvemini sisse. Neil oli aega.»