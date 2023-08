POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Ukraina armee uus oht – sõdurite väsimus

«Moraalne väsimus on suurem,» ütles 38-aastane Juri. Ta on Ukraina 3. tankibrigaadi 152-millimeetrise kahuriga liikuvsuurtüki Akaatsia mehaanik. «Ilma pereta on raske. See on peamine,» lisas ta. Juri pere elab Lääne-Ukrainas. «Väga raske on lugeda uudiseid, kui orkid annavad raketilööke linnade pihta, kus elavad meie pered.» Orkideks nimetavad Ukraina sõjaväelased Vene armee sõdureid.