ÜLEVAADE ⟩ Imikumõrvade eest eluks ajaks vangi saadetud Briti õe ajend jääbki teadmata

Manchesteri kohtus otsuse ette lugenud kohtunik James Goss ütles, et Ühendkuningriigi nüüdisaja kõige õõvastavam lapsetapja tegutses ettekavatsetult, kalkuleeritult ja salakavalalt ning tema tapatööd olid kantud sügavast kuritahtlikkusest, mis küündis peaaegu sadismini.

Viie poisi ja kahe tüdruku mõrvamises ning kuue lapse mõrvamise katses süüdi mõistetud Chesteri haigla vastsündinute osakonna endisest õest, 33-aastasest Letbyst saab üks vaid neljast naisest Ühendkuningriigis, kellele on määratud sedavõrd karm karistus, vahendas The Guardian.

«Te tegutsesite viisil, mis on täielikult vastuolus normaalse iniminstinktiga imikute eest hoolitseda ja neid turgutada,» lausus kohtunik Goss, pöördudes Letby poole, justkui viibiks too istungisaalis, kuigi naine keeldus õigusemõistja ja ohvrite peredega silmitsi astumast. «Seega on kohtu otsus eluaegne karistus iga rikkumise eest ja te veedate ülejäänud elu vanglas.»