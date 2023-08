USA saatkond kutsub ameeriklasi Valgevenest lahkuma

Saatkond teatas avalduses, et Valgevenes viibivad ameeriklased peaksid sealt viivitamatult lahkuma, kasutades võimalust teha seda veel avatuks jäänud piiripunktide kaudu Leedu ja Lätiga või lennukiga.

Hoiatuses tuletatakse meelde, et USA kodanikel on keelatud minna Valgevenest maismaad mööda Poolasse. Ühtlasi rõhutati, et vältima peaks ka reisimist Ukrainasse ja Venemaale.