Türgi peatas metsatulekahju tõttu ajutiselt laevaliikluse Dardanellides

Päästeteenistus teatas, et evakueeris seitse küla ja valmistub aitama inimestel lahkuda veel kolmest Türgi looderannikul asuvast külast.

«Hea uudis on see, et tuuled paistavad puhuvat Çanakkale kesklinna suunast,» ütles põllumajandus- ja metsandusminister Ibrahim Yumakli telekommentaarides.