Paljud Ukraina kodanikud muutsid pärast täiemahulise agressiooni algust oma poliitilisi vaateid. Inimesed, kes olid avalikult Vene-meelsetel seisukohtadel, muutusid Ukraina-meelseks. Kas Ukraina ühiskond on valmis andestama neile, kes varem teenisid Ukrainas Venemaa huve? Kuidas see probleem Eestit puudutada võib? Sellest rääkisid portaali Rus.Postimees saates «Köögis» saatejuht Sergei Metleviga jurist Jevhen Tsõbulenko ja analüütik Artjom Dudtšenko (Ukraina kogukonna liikmed Eestis).

Jevhen Tsõbulenko: See oli esindatud üsna laialdaselt, on hästi teada, et sellel mõjul oli ka tegelik poliitiline esindus. See tähendab, et Regioonide Partei, mis sai kuulsaks oma sügavale ulatuvate sidemete poolest Vene Föderatsiooniga, osutus Venemaa agressioonile aktiivselt kaasa aidanud parteiks. See lihtsalt vormistati ümber erakonnaks Opositsiooniplatvorm – Elu Nimel ja jätkas tegelikult oma hävitavat tegevust, ehkki võib-olla juba veidi maskeeritult.