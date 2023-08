POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Vene sõjatehnika sai lõpuks Kiievis oma paraadi

Kiievi paraad on «uhkem» kui viimatine Moskvas. Siin on rohkem Vene sõjamasinaid ja igale maitsele: mõni täitsa tükkideks lastud, mõni roostetanud, mõi auklik.

Ja teisalt tuletab ukrainlaste käik venelastele meelde: saite oma paraadi Kiievis, mida nii väga tahtsite. Kui sõda poolteist aastat tagasi algas, siis läks Moskva peale mõttega, et Ukraina langeb päevadega. Mõni Vene ohvitser oli isegi oma paraadmundri kaasa võtnud, sest varsti saab Kiievis pidu pidada. Nüüd jõudis see Vene pidu ja paraad lõpuks Kiievisse, ainult et purustatud, õhkulastud, põlenud ja roostetatud kujul. Tegu on Venemaa Ukrainas kaotatud ja mahajäetud sõjamasinate näitusega.