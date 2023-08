Suures lahingupildis on Ukraina jõud taas edenenud lõunarindel Melitopoli suunal ning tugevdanud eeldusi edenmiseks Berdjanski suunal. Mõnevõrra on ukrainlaste positsioonid paranenud ka Bahmutist lõunas. Luhanski operatiivsuunal on Vene okupantide pealetungikatsed tagasi löödud ning väidetavalt on venelased alustanud sealt üksuste liigutamist lõunasse.