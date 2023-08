Ukraina president on alates agressioonisõja algusest 18 kuud tagasi rääkinud kuivõrd vajalikud on sõja võitmiseks lääneliitlaste hävitajad F-16. Möödunud nädalavahetusel sai Ukraina lubaduse hävitajad saada niipea, kui piloodid on nendega lendamiseks valmis.