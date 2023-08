Taani, Rootsi ja Soome väljendasid muret, et sisuliselt lüüakse nende riikidest pärit ametnikud Brüsselist välja. Praegu on nad suhteliselt hästi ELi koridorides esindatud, ent noorem põlvkond ei taha enam ELi pealinna tööle minna.

Sellist trendi näitab Politico andmetel ka Euroopa Komisjoni personali puudutav statistika. Probleemiks on osutunud see, et värbamisprotsess on pikk, konkurssidel osalevate inimeste testimine on kehvasti korraldatud ja kuulutused ei meelita noori osalema.