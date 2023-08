ÜLEVAADE ⟩ Vabariiklaste presidendikandidaadid pidasid tulise debati ilma Trumpita

«Nad on metsloomad. Need inimesed on tõesti väga haiged,» vastas Trump Carlsoni küsimusele, kas «vasakpoolsed» võivad pärast Trumpi süüdimõistmist üritada teda tappa.

Lisaks küsis Carlson, kas Ameerika Ühendriigid võivad liikuda kodusõja poole. Trump märkis, et ei oska seda öelda, kuid lisas: «Praegu on selline kirg, mida ma ei ole kunagi näinud ja selline vihkamine, mida ma ei ole kunagi näinud, ja see on tõenäoliselt halb kombinatsioon.»