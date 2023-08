Taiwan leevendab piiranguid Hiina turistidele

Peking peatas üksikturistidele tuusikute väljastamise Taiwanisse 2019. aastal, mis oli selge märk suhete halvenemisest Taiwani presidendi Tsai Ing-weni ajal. Tsai keeldub tunnistamast Hiina väidet, et iseseisev Taiwan kuulub Pekingile.

Taiwani valitsuse väinaüleste suhete eest vastutav allaasutus ehk mandri-asjade nõukogu teatas neljapäeval, et neil on kavas leevendada piiranguid ärireisijatele Hiinast alates esmaspäevast.

Üksikreisijad, kes on Hiina kodanikud, võivad taotleda Taiwani sisenemise luba mõnest teisest riigist alates 1. septembrist, ütles nõukogu pressiesindaja Jan Jyh-horng.

Jani sõnul algab turismigruppide vastuvõtt kuu aja pärast, et võimaldada teha ettevalmistusi. Konkreetset kuupäeva ta ei esitanud.

Küsimusele, kas selline hoiakumuudatus tähendab, et Taiwan ulatab õlipuuoksa Hiinale, vastas Jan, et Taipei loodab «taastada vahetusi kõigil tasandeil mõlema poole vahel».

Tema sõnul tegi Taipei esimese sammu ja loodab, et Peking vastab sellele positiivselt.

Taiwani turismiühenduse esimees Ringo Lee ütles, et pandeemia-eelsel ajal moodustasid Mandri-Hiina turistid enam kui kolmandiku sektori külastajatest.

Koroonapandeemia järel on Peking oma piire vaikselt avanud ja lubanud ka oma kodanikel välismaale reisida, ehkki Taiwan sellesse nimekirja ei kuulu.

Hiina väitel on demokraatlik Taiwan osa emamaast ning Peking on pikka aega öelnud, et võtab saare kas või jõuga ühel päeval tagasi.