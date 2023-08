Putin avaldas "kaastunnet" seoses Prigožini lennuki allakukkumisega

Riigipea sõnul on alustatud juurdlust «lennuõnnetuse» põhjuste kohta ning «see võtab mõnda aega».

Lennukatastroofi asjaolud on vallandanud ohtralt spekulatsioone võimalikust atentaadist.

Venemaa eriolukordade ministeerium teatas neljapäeval, et leitud on kõigi Tveri lähedal alla kukkunud lennuki pardal olnud 10 inimese surnukehad.

«Allakukkumispaigast on leitud 10 inimese - seitsme reisija ja kolme meeskonnaliikme surnukehad,» ütles ministeeriumi kõneisik, lisades, et otsimisoperatsioon on lõpule viidud.