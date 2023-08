Soomes peeti kinni Wagneri eraarmeega seotud neonatsliku ühenduse Rusitš liider

ELi sanktsioonide nimekirja kohaselt on mees tegutsenud Rusitši üksuse juhi ja komandörina ning tema juhitud võitlejatele on sidemed erasõjafirmaga Wagner, mille juht Jevgeni Prigožin sai üleeile Venemaal lennuki alla kukkumise tagajärjel surma, kirjutasid MTV uudised. Arvatakse, et Rusitši liikmed tegutsesid ka Wagneri vägede koosseisus.