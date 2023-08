Kreeka on vahistanud maastikupõlengutega seoses 79 süütajat

Kreeka tsiviilkaitseminister Vassilis Kikilias teatas, et Ateenast loodes asuvas Parnithas on toimunud mitu katset uusi maastikupõlenguid süüdata. Tegu on vaid ühega sadadest maastikupõlengutest, mis on ainuüksi selle nädala jooksul nõudnud Kreekas vähemalt 20 inimese elu.