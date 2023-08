AK ⟩ Läti maadleb Vene kodanike elamislubade probleemiga

Valimiseelsel ajal ei tekitanud see suuri vaidlusi, sest valijail oli tähtsamaidki teemasid, mille üle arutada. Seimi 14. koosseis on iseseisvuse taastamise järel kõige populistlikum. Lisaks teatas siseminister Māris Kučinskis (Ühinenud Nimekiri) selle aasta 13. veebruaril, et 10 000 vene kodanikku, kel tuleb 2023. aasta septembriks sooritada läti keele eksam A2 tasemel, peavad saama ajapikendust, sest nad ei suuda seda õigeaegselt teha.