Luurejuht: Krimmi sõjalise vabastamise algust näevad ja mõistavad kõik

Danilov kommenteeris hiljutist Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse ja laevastiku erioperatsiooni Krimmis Majaki asula lähedal, kus viidi läbi isikkoosseisu dessant. Danilov märkis, et operatsioonid ei lõpe enne, kui kogu Ukraina, sealhulgas Krimm vabastatakse terroristide käest.

«See on esimene operatsioon, mis sai avalikuks. Enne seda tegelesid meie kaitsevägi ja julgeolekujõud muude operatsioonidega. Me ei saa oma ühiskonnale kõigist operatsioonidest teatada. Ainus, mida võin öelda, on, et need ei lõpe enne, kui terve meie riigi ala, sealhulgas Krimmi autonoomne vabariik on terroristidest vabastatud,» ütles ta.

Rääkides sellest, kuidas see juhtub, märkis Danilov, et «kui venelased ei mõista, et neil on vaja kiiremas korras meie alalt lahkuda, toimub see sõjaliste vahenditega».

Küsimusele, kas see tähendab, et Krimmi sõjaline vabastamine on juba alanud, vastas kõrge ametnik: «Kui Krimmi sõjaline vabastamine algab, siis näeme seda kõik. See saab olema palju võimsam operatsioon kui praegune.»

«Ja neil (venelastel) puuduvad vahendid, mis takistaksid meid täitmast oma riigi presidendi seatud ülesannet vabastada oma riik,» ütles Danilov.

Venemaa ajutiselt annekteeritud Krimmis leidis pärast Ukraina luureüksuste erioperatsiooni maabumist lahing vene okupantidega.

«Kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse üksused sooritasid erioperatsiooni raames dessandi, kõik ülesanded said täidetud,» ütles luurepeavalitsuse esindaja Andri Jussov.

Hiljem avaldas luurepeavalitsus video erioperatsioonist Krimmis. See toimus Tarhankuti neemel Majaki ja Olenivka asulas. Okupandid käivitasid Tarkhankuti neeme piirkonnas plaani «Kindlus». Märgiti, et ülesannet täites astusid Ukraina kaitsjad okupantide üksustega lahingusse. Ukraina Krimmis heisati ka riigilipp iseseisvuspäeva puhuks.