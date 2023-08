USA: putšid Aafrika Sahelis raskendavad võitlust terrorismi vastu

USA suursaadik Linda Thomas-Greenfield ütles ÜRO Julgeolekunõukogu istungil, et Ühendriigid on keskendunud üha kasvavale terroriohule üle kogu Aafrika ning Washington jätkab oma Aafrika partneritele «hädavajaliku abi andmist häirimaks ja lammutamaks» Islamiriigi ja Al-Qaedaga seotud rühmitusi.

Nad olid just naasnud Aafrikast, kus Wagneri palgasõdurid on aktiivsed huntade valitsetavates Malis ja Burkina Fasos, mis on silmitsi kasvava terroriohuga.