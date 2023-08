Hiina saatis kümneid sõjalennukeid ja -laevu Taiwani poole

Peking on viimastel aastatel demonsteerinud jõudu Taiwani ümbruses merel ja õhus, sest peab demokraatliku valitsusega saart osaks oma territooriumist. Sisenemised Taiwani õhutõrje tuvastustsooni on sagenenud.

Hiina kaitseministeeriumi pressiesindaja Zhang Xiaogang ütles reedel, et Peking on relvamüügi vastu, ja et see on tõsine sekkumine Hiina siseasjadesse.