ISW: Vene sõjablogijaid ärritab väejuhatuse ebapiisav reaktsioon Ukraina vastupealetungile

Eile õhtul avaldatud ülevaates viitab ISW silmapaistvale Vene sõjablogijale, kes väljendas muret lahingust väsinud Vene vägede võime pärast kaitsta võimalike tulevaste Ukraina rünnakute eest Robotõne lähedal. Teadete kohaselt on lahingud kandunud tänaseks Robotõne lõunaossa.

Väidetavalt on paljud Robotõne lähedal sõdivad Vene sõjaväelased olnud rindel Ukraina vastupealetungi algusest saadik ning abijõudude puudus on neid kimbutamas juba mõnda aega.

Venemeelsed kommentaatorid on mures, et juba mitu kuud rindel viibinud väed on kurnatud ning ei pruugi enam olla võimelised tõrjuma Ukraina edasisi vasturünnakuid sealses rindelõigus.