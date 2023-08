Briti Muuseumist on kadunud 2000 museaali

Endine rahandusminister Osborne ütles, et kadunud on väiksed esemed nagu ehted, vääriskivid ja kullatükid, mis ei olnud avalikku ekspositsiooni välja pandud.

Ta tunnistas BBC-le, et kadunud museaalide täpset arvu ei tea keegi.

«Ma annan teile umbkaudse hinnangu 2000. Aga ma pean ütlema, et see on väga esialgne arv,» ütles Osborne ja lisas, et mõningad varastatud esemed on tagasi saadud ja see annab lootust.

Briti Muuseumi direktor Hartwig Fischer pani reedel ameti maha, tunnistades, et muuseum ei reageerinud esemete kadumise teadetele, nagu oleks pidanud.

Eelmisel nädalal teatas muuseum ühe töötaja vallandamisest ja politsei poole pöördumisest, sest avastati, et kollektsioonist on esemeid kadunud, varastatud või kahjustatud.

Nimetatud esemete hulgas oli kuldehteid vääris- või poolvääriskivide ja klaasiga 15. sajandist eKr - 19. sajandini pKr.

Londoni kesklinnas asuval muuseumil, mis asutati 1753. aastal, on rikkalik Vana-Egiptuse kogu, mille hulgas on kuulus Rosetta kivi, samuti on seal arheoloogilisi leide Sumeri, Assüüria ja Väike-Aasia linnadest ning Ateena Akropoli marmorskulptuurid.

Osborne'i sõnul on juhtkonna möödapanek, et ei suudetud uskuda, et asju varastab keegi oma töötaja.

«Me usume, et oleme olnud varguste ohvriks juba pikka aega, ja ausalt öeldes oleks saanud nende vältimiseks rohkem ära teha,» ütles ta ja lisas, et nüüd on turvameetmeid tugevdatud.

Londoni politsei ütles neljapäeval, et uurijad küsitlevad üht meest, kuid kedagi vahi alla võetud ei ole.