Rumeenias sai gaasitankla põlengus surma üks, viga 46 inimest

Kannatanute seas on 26 tuletõrjujat, kes kiirustasid sündmuskohale pärast esimest plahvatust.

Mitu põletushaavadega kannatanut toimetati ravile Bukaresti haiglatesse. Arstide sõnul on vähemalt kaheksa inimest raskes seisundis.

Tankla lähikonnast evakueeriti inimesed, kuna eksisteeris oht, et üks gaasimahuti võib veel plahvatada.

President Klaus Iohannis ütles sotsiaalmeediapostituses, et ta on sügavalt kurb, et vahejuhtum nõudis ohvreid.