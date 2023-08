Modi: India teeb ettepaneku võtta Aafrika Liit G20 alaliseks liikmeks

«Meil on nägemus kaasavusest ja selle nägemusega oleme kutsunud Aafrika Liitu G20 alaliseks liikmeks,» ütles Modi New Delhis kohtumisel Business 20 (B20).

B20 on tööstuskohtumine, mis moodustab osa G20 riikide tippkohtumisest septembris India pealinnas.

Tööstus- ja poliitikajuhid üle maailma on kolme päeva jooksul New Delhis arutanud teemasid nagu säilenõtkete tarneahelate loomine, digipööre, arenguriike kurnav võlakoorem ja kliimamuutuse eesmärkide saavutamise viisid. B20 soovitused antakse edasi G20 liikmesriikide valitsustele.

India on G20 eesistujana püüdnud ületada liikmesriikide erimeelsusi Ukraina sõja küsimuses, kuid ühelgi senisel kohtumisel ei ole suudetud jõuda ühisavalduseni. Sestap on karta, et ummikust ei murta välja ka septembris liidrite kohtumisel.