Läti koalitsioonikõneluste parteid loodavad selgust raamides nädalaga

Roheliste ja Talurahva Liidu seimifraktsiooni esimees Viktors Valainis ütles, et nädalaga peaksid koalitsiooni raamid selged olema, kuna teemadering ja valikutevõimalus on piisavalt kitsenenud.

Samal ajal ütles Valainis, et Siliņal peaks olema selge pilt järgmise valitsuse oodatavast koosseisust kolmapäevaks, mil ta kohtub president Edgars Rinkēvičsiga.

Siliņa veetavatel läbirääkimistel on Uue Ühtsuse partnerid Progressiivsed, Ühisnimekiri ning Rohelised ja Talurahva Liit.

Ühisnimekirja seimifraktsiooni esimees Edgars Tavars ütles uudisteagentuurile LETA, et ei oska täna vastata, kui kaua läheb aega uues võimuliidus kokku leppimine. Sellele vaatamata usub Tavars, et koalitsioon saadakse kindlasti kokku Rinkēvičsi antud tähtajaks.

Siliņa ütles LETA-le, et uues võimuliidus kokkuleppele jõudmine sõltub sellest, milliseid otsuseid koalitsioonikõnelustel osalevate erakondade juhatused langetavad.

Siliņa kutsus reedel kõnelustele nelja poliitilise jõu esindajad, öeldes, et püüab kokku leppida võimalikult laia koalitsiooni.

Selge on see, et viiest erakonnast koalitsiooni ei tule, kuna Rahvuslaste Ühendus välistas koostöö Progressiivsetega, selgitas Siliņa.