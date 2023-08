BBC ⟩ Prantsusmaa keelab koolides avarate moslemi hõlstide kandmise

Abayah' kandmise keeld hakkab kehtima 4. septembrist ja seda põhjendatakse vajadusega vältida koolides religioonipõhise enesemääratluse mõjusid, mis ei ole kooskõlas Prantsusmaal kehtivate ideaalidega, kus riik ja kirik on eraldi.

«Kui sisenete klassiruumi, ei tohiks te õpilase religiooni tuvastada ainuüksi talle otsa vaadates,» ütles haridusminister Gabriel Attal Prantsusmaa telekanalile TF1.

«Abayah' kandmine on religioosne žest, mille eesmärgiks on testida riigi vastupanu valitud ilmalikule suunale,» selgitas minister Attal, lisades, et koolis peab olema noortel võimalik riigis kehtivate põhimõtetega kohaneda.

Pearättide kandmine on Prantsusmaa koolides keelatud juba 2004. aastast.

Abayah'sid on aga Prantsusmaa koolides hakatud hiljuti üha enam kandma ja see on põhjustanud teravaid poliitilisi sõnasõdasid, viitas BBC.

Parempoolsed poliitilised jõud on nõudnud abayah'ide keelustamist, ent vasakpoolsed on näinud selles rünnakut mosleminaiste ja –tüdrukute õiguste vastu ennast vabalt väljendada.

2010. aastal keelustas Prantsusmaa ka avalikes kohtades näo katmise, mis ajas toona Prantsusmaa viiemiljonilise moslemikogukonna marru. Prantsusmaa moslemiühendused on juba ka nüüd haridusministeeriumi teatele reageerides öelnud, et riided ainuüksi ei ole religioossed sümbolid.

19. sajandist alates on Prantsusmaa koolides keelatud kõik religioossed sümbolid, sealhulgas suured ristid, et piirata näiteks ka katoliiklikku mõju haridussüsteemile. Riigikoolides valitsevat ilmalikkusele toetuvat suunda on läbi aegade ajakohastatud ka teiste religioossete sümbolite suhtes, vahendas BBC.

Arutelu abayah'ide keelustamise üle tõusetus eriti teravalt pärast seda, kui 2020. aastal raius üks Tšetšeenia põgenik Pariisi eeslinnas maha oma õpetaja Samuel Paty pea, sest too oli näidanud õpilastele tunnis karikatuure prohvet Muhamedist.

Haridusministeeriumi teatel kasvas ususümbolitega seotud rikkumiste arv koolides lõppenud õppeaastal eelmisega võrreldes enam kui kaks korda ehk 120% võrra.