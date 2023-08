Taani hipilinnaosa Christiania tahab sulgeda oma uimastituru

«Christiania kogukond on otsustanud, et Pusher Street tuleks sulgeda,» märkis kogukond eile hilisõhtul edastatud avalduses.

Kuid samas möönis autonoomse «vabalinna» kogukond, et neil pole ei ressursse ega ka võimu Pusher Street sulgeda ja see ka suletuna hoida, ning kutsus seetõttu Taani võime appi leidma lahendust.

Enklaavis on niinimetatud pehmed uimastid nagu marihuaana ja hašiš ametlikult küll ebaseaduslikud, ent neid sallitakse, kuid see on viinud probleemideni uimastikaubitsejate ja kuritegelike jõukudega.