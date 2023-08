Macron: Prantsuse suursaadik on ultimaatumile vaatamata Nigeris

President kinnitas Pariisi kogunenud suursaadikutele peetud olulises välispoliitilises kõnes, et suursaadik Sylvain Itte on endiselt Nigeri pealinnas Niameys.

«Prantsusmaa ja tema diplomaadid on viimastel kuudel seisnud silmitsi eriti raskete olukordadega mõnes riigis,» lausus ta.

Nigeri president Mohamed Bazoum kukutati 26. aastal sõjaväelise riigipöördega ning teda on koos perekonnaga hoitud presidendipalees vahi all.

Prantsusmaa ja enamik Nigeri naabritest on putši hukka mõistnud.

Nigeri välisministeerium teatas reedel, et Prantsusmaa suursaadikul on riigist lahkumiseks aega 48 tundi, kuna ta keeldus kohtumast uute valitsejatega. Samuti tõsteti esile Prantsuse valitsuse samme, mis on «vastuolus Nigeri huvidega».