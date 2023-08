OLUKORD VANGILAAGRITES ⟩ Vene sõjavangid valmistavad Lvivi läheduses aiamööblit

Vangide vahetuse etappi jõuavad vaid need Vene armee võitlejad, kelle puhul ei tuvastata, et nad oleksid sooritanud mõne sõjakuriteo.

Mõned üksikud sõjavangid paluvad ka luba sõja lõpuni Ukrainasse jääda. See päästab nad uuesti rindele naasmisest. Kui nad on nõus ühinema Ukraina toetatud Putini-vastaste Vene vabatahtliku väeüksusega, siis ei hoita neid ka sõja lõpuni vahi all.

Kui palju Ukrainas Vene sõjavange on, seda täpselt ei teata. Rahvusvahelise Punase Risti Komitee (ICRC) pressiesindaja Achille Despresi sõnul on ta külastanud nii Venemaal kui Ukrainas, mõlemal poolel ligi 1500 vangi.

«Me teame, et on veel tuhandeid sõjavange, kelleni me ei ole pääsenud,» lausus Despres, keeldudes kommenteerimast küsimust, et kumb riik seab Punasele Ristile sõjavangide juurdepääsule enam takistusi.