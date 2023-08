Kohtunik määras ajaloolise USA vs Trump kohtuprotsessi 4. märtsile

Eriprokurör Jack Smith oli palunud, et kohtuprotsess USA 45. presidendi üle algaks 2. jaanuaril, Trumpi advokaadid aga pakkusid omalt poolt välja 2026. aasta aprilli ehk 17 kuud pärast valimisi.

«Protsessi kuupäeva määramine ei sõltu kostja ametialastest kohustustest, nii et härra Trump peab kuupäeva sobima panema,» ütles USA ringkonnakohtu kohtunik Tanya Chutkan, hoiatades kaitsjaid, et kaheaastane viivitus on liiga pikk.