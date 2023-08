Seda väljendit, et 21. sajand peaks saama Aasia või veel täpsemalt Hiina sajandiks, on kuulnud ilmselt igaüks. Seda kuvandit on tagant tõuganud eelkõige Hiina ise, kuid sajand on juba veerandi peal ning seda Aasia-kesksust pole ikka veel kuskilt näha.