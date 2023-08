Ukraina tungib sügavamale vaenlase liinide taha

Robotõne vabastamine on suur samm, sest see tähendab läbi murdmist Venemaa esmasest ja kõige tugevamini kindlustatud kaitseliinist. Robotõne asub teel Tokmakki, mis on oma maantee- ja raudteesõlmega Vene okupatsioonivägedele tähtis logistikakeskus. Tokmaki vabastamise korral oleks võimalik tungida peale juba Aasovi mere suunas.