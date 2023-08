Tänavu 3. mail toimus sündmus, mis nihutas Ukraina ja kogu maailma psühholoogilist barjääri. Need olid droonirünnakud Kremlile. Paljudele tekitas see sündmus šoki. Hiljem saime teada, et need olid tõepoolest Ukraina droonid. Kiievi vabatahtlike rühm demonstreeris neid droone videol.